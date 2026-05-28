Trevi, sottoscritto facility agreement da 180 milioni nell’ambito della manovra finanziaria

(Teleborsa) - Trevi
– Finanziaria Industriale ha fatto sapere di avere sottoscritto un contratto di finanziamento bancario a medio-lungo termine
(il “Facility Agreement”) con un pool di primari istituti finanziari, per un importo complessivo di 180 milioni di euro
.
Il Facility Agreement prevede un prestito con struttura amortizing
e durata di cinque anni
, con scadenza finale nel 2031.
Il Facility Agreement si inserisce nell’ambito della manovra finanziaria
approvata nelle sue linee guida dal Cda a fine marzo scorso.
In particolare, il Facility Agreement, unitamente a una parte dei proventi netti dell’aumento di capitale in opzione, deliberato
dal Cda lo scorso 22 maggio 2026, in esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall’Assemblea Straordinaria del 13 maggio, è destinato al rifinanziamento di parte dell’indebitamento finanziario
esistente del Gruppo, ivi incluso il debito oggetto dell’accordo di risanamento del 30 novembre 2022 (come successivamente modificato) e il prestito obbligazionario “Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014-2026”, con conseguente riduzione dell’indebitamento finanziario e rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo. La parte residua dei proventi netti dell’Aumento di Capitale sarà destinata al supporto dell’attuazione del Business Plan.
L’erogazione del finanziamento ai sensi del Facility Agreement è subordinata al soddisfacimento di talune condizioni sospensive, tra cui, in particolare, l’integrale sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale.