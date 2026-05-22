Trevi, CdA esercita delega per AuCap fino a 100 milioni in opzione

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Trevi - Finanziaria Industriale ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 13 maggio 2026 per un aumento di capitale in opzione fino a 100 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo. Il prezzo di emissione e gli ulteriori termini saranno definiti in una successiva riunione del CdA, in prossimità dell'avvio dell'operazione, previsto entro fine primo semestre 2026, subordinatamente alla pubblicazione del prospetto informativo.



L'operazione è supportata dall'impegno di CDP Equity (titolare di circa il 21,3% del capitale) a sottoscrivere integralmente la propria quota, e da un accordo di pre-underwriting con Mediobanca in qualità di Sole Global Coordinator.



Banca Akros ed Equita SIM sono entrate nel consorzio di garanzia come Joint Bookrunner.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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