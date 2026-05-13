Trevi, ok dei soci a bilancio, integrazione Cda, raggruppamento azioni e Aucap per max di 100 milioni

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ha approvato il bilancio civilistico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita pari a 16.932.681 euro. L’Assemblea ha approvato di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio appena concluso.



È stata inoltre approvata la prima sezione ed è stato espresso voto favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione per l’anno 2026 e sui compensi corrisposti nell’anno 2025.



È stato integrato il consiglio di amministrazione per il periodo 2025-2027. L’Assemblea infatti ha nominato amministratori Paolo Marchioni e Andrea Nuzzi, portando così a 11 il numero dei membri del Consiglio. I suddetti Consiglieri sono stati tratti dalla lista di candidati presentata dal socio CDPE Investimenti S.p.A.



L’Assemblea ha approvato la proposta di adozione di un piano di incentivazione anche basato su azioni denominato “Piano di Incentivazione a Medio-Lungo Termine 2026-2028” rivolto a taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società controllate.



In sede straordinaria, gli azionisti hanno approvato la proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di Trevi nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 20 azioni ordinarie esistenti.



I soci infine hanno approvato la proposta di attribuzione al Cda di una delega ad aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi a decorrere dall’adozione della delibera assembleare e per un importo massimo complessivo di 100 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione agli aventi diritto.







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