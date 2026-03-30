Trump vede negoziati "molto positivi" ma petrolio mantiene premio rischio

Le quotazioni dle Brewnt e del WTI si confermano oltre i 100 dollari con punte di 116 USD per la qualità del Mare del Nord

(Teleborsa) - L'escalation di tensioni in Mediorioente e l'allargamento del conflitto allo Yemen, insieme con l'atteggiamento l'altalenante di Trump nei confronti della crisi non convincono ed hanno fatto nuovamente impennare le quotazioni petrolifere, che si sono spinte in prossimità dei massimi toccati di recente vicino ai 120 dollari. Il Brent questa mattina scambia a 115 dollari, dopo aver toccato un picco di 116 dollari al barile, in rialzo del 2,2%, mentre il WTI statunitense si porta a 100 dollari al barile, da un massimo di 101,79 dollari, in aumento del 1,3%.



L'attacco degli Houthy yemeniti nel weekend



A far volare le quotazioni del greggio hanno contribuito gli attacchi di ieri degli Houthi yemeniti ai danni di Israele, che rischia di aprire un nuovo fronte del conflitto. L'attacco con missili e le minacce di perpetrare altri attacchi rivelano un indesiderato allargamento della crisi, quando si sperava in una tregua duratura.



Il loro ingresso nel conflitto ha suscitato preoccupazioni per una potenziale escalation, dato che il gruppo ha la capacità di attaccare anche le navi che transitano nel Mar Rosso.



A far da contraltare, l'arrivo di ulteriori truppe di terra statunitensi, che cozza con il desiderio di mantenere una tregua sufficiente a favorire i negoziati finalizzati alla fine del conflitto.



L'atteggiamento sempre ambiguo di Trump



Nel frattempo, il presidente statunitense Donald Trump mantiene un atteggiamento sempre molto ambiguo. Mentre, da un lato, pensa di rafforzare le forze di terra in Iran, dall'altro fa dichiarazioni incoraggianti del sui negoziati con l'Iran, affermando che i negoziati stanno procedendo "molto bene", lasciando intendere che un cessate il fuoco potrebbe essere imminente.



"Penso che raggiungeremo un accordo con loro, ma è possibile che non accada", ha dichiarato il tycoon ai giornalisti presenti sull'Air Force One, aggiungendo "prevedo un accordo con l'Iran, potrebbe essere presto".



Trump ha poi affermato che le autorità iraniane sono "molto raigonevoli" ed ha dichiarato che Teheran avrebbe permesso a 20 petroliere di attraversare lo Stretto di Hormuz.

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