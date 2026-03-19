Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 18/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo
Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in rialzo del 6,05%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 112,17. Rischio di eventuale correzione fino al target 104,25. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 120,09.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)