Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in rialzo del 6,05%.

Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 112,17. Rischio di eventuale correzione fino al target 104,25. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 120,09.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```