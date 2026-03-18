Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Grande giornata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un rialzo dell'1,65%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 105,96. Rischio di eventuale correzione fino al target 98,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 113,41.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)