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Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,91% alle 08:20

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 51.412,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,91% alle 08:20
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dello 0,91% alle 08:20 e si muove in territorio negativo a 51.412,28 punti.
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