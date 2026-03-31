Milano 31-mar
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Nasdaq 31-mar
23.740 +3,43%
Dow Jones 31-mar
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Londra 31-mar
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Francoforte 31-mar
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Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 3,43%

Il Nasdaq-100 chiude a 23.740,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 3,43%
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+3,43%), che archivia la giornata a 23.740,19 punti.
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