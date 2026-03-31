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/ Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 3,43%
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso del 3,43%
Il Nasdaq-100 chiude a 23.740,19 punti
In breve
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Finanza
31 marzo 2026 - 22.03
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+3,43%), che archivia la giornata a 23.740,19 punti.
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