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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 24.750,79 punti
In breve
,
Finanza
31 marzo 2026 - 03.38
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 24.750,79 in apertura.
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