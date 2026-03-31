Milano 9:37
43.915 +0,21%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:37
10.180 +0,51%
22.617 +0,24%

Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,24%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 3.923,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,24%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,24%, dopo aver aperto a 3.923,29 punti.
Condividi
```