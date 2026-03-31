Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 17:51
23.320 +1,60%
Dow Jones 17:51
45.709 +1,09%
Londra 17:35
10.176 +0,48%
Francoforte 17:35
22.680 +0,52%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro continua la giornata in aumento dell'1,07%.
Condividi
```