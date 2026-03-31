Francoforte: andamento sostenuto per Bechtle
(Teleborsa) - Avanza Bechtle, che guadagna bene, con una variazione del 3,53%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bechtle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bechtle rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Bechtle si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 29 Euro. Supporto stimato a 28,16. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 29,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```