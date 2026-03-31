Francoforte: giornata depressa per Delivery Hero

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Delivery Hero , che presenta una flessione del 2,57% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Delivery Hero si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 16,25 Euro. Supporto stimato a 15,71. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 16,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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