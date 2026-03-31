Francoforte: positiva la giornata per Nordex

(Teleborsa) - Scambia in profit Nordex , che lievita del 2,29%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nordex rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo di Nordex confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 45,29 Euro con primo supporto visto a 43,71. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 42,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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