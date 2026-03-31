Madrid: scambi al rialzo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che avanza bene del 2,10%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Cellnex Telecom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,26%, rispetto a +0,85% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





La situazione di medio periodo di Cellnex Telecom resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 27,98 Euro. Supporto visto a quota 27,29. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 28,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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