Madrid: scambi al rialzo per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che avanza bene del 2,10%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Cellnex Telecom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,26%, rispetto a +0,85% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
La situazione di medio periodo di Cellnex Telecom resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 27,98 Euro. Supporto visto a quota 27,29. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 28,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```