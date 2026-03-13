Milano 13:22
44.671 +0,48%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 13:22
10.314 +0,09%
Francoforte 13:22
23.595 +0,02%

Madrid: scambi in positivo per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Cellnex Telecom
Punta con decisione al rialzo la performance della società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, con una variazione percentuale del 2,47%.
Condividi
```