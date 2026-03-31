Mundys si rafforza in Getlink acquistando fino al 9,5%

(Teleborsa) - Mundys, gruppo italiano delle infrastrutture controllato da Edizione e con Blackstone come secondo azionista, ha annunciato il rafforzamento della propria posizione strategica in Getlink attraverso l'acquisizione di una partecipazione fino al 9,5% del capitale sociale di Getlink. Una prima tranche, pari al 3,5% del capitale sociale di Getlink, sarà acquisita immediatamente; Mundys disporrà inoltre della facoltà di acquisire fino a un ulteriore 6,0%, subordinatamente all'ottenimento della autorizzazione regolamentare richiesta, attesa entro aprile 2026.



A seguito dell'acquisizione del 3,5% del capitale di Getlink, Mundys deterrà il 19,0% del capitale della società e fino a 24,9% dei diritti di voto 3, confermando così la propria posizione tra i principali azionisti del Gruppo. Subordinatamente all'ottenimento della autorizzazione regolamentare richiesta, Mundys avrà la facoltà di incrementare la propria partecipazione in Getlink fino al 25% del capitale sociale e fino ad un massimo del 29,9% dei diritti di voto.



L'operazione conferma l'impegno di lungo periodo di Mundys, avviato nel 2018, a sostegno di Getlink, del suo management, dei suoi collaboratori e della sua strategia di sviluppo nel lungo termine. Essa si inserisce inoltre nella strategia di Mundys volta a rafforzare i propri investimenti in Francia, Paese europeo di primaria importanza al quale il Gruppo attribuisce un valore strategico e nel quale è presente nel settore delle infrastrutture da oltre dieci anni, adottando un approccio di stretta cooperazione con gli stakeholder e le istituzioni locali.



Mundys potrà, in funzione delle condizioni di mercato, aumentare ulteriormente la propria partecipazione, senza alcuna intenzione di assumere il controllo né di richiedere la nomina di ulteriori membri nel consiglio di amministrazione, si legge in una nota.

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