Gruppo FS, assemblea approva bilancio 2025 e nomina collegio sindacale

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha approvato il Bilancio 2025, per come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 2 aprile 2026. L'esercizio si è chiuso con un utile di 99,8 milioni di euro, da riportare a nuovo, secondo la proposta del CdA. La Relazione Finanziaria Annuale Consolidata 2025 del Gruppo FS evidenzia: ricavi a 17.254 milioni di euro, EBITDA a 2.372 milioni di euro, utile netto consolidato a 30 milioni di euro.



L'assemblea ha anche nominato il Collegio Sindacale di FS, in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028, composto da Anna Maria Trippa (Presidente), Andrea Collalti e Andrea Galli (sindaci effettivi).

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