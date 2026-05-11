Brunello Cucinelli, scomparsa la consigliera indipendente Katia Riva

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli , casa di moda quotata su Euronext Milan, ha comunicato la scomparsa del consigliere indipendente Katia Riva. La società ricorda Katia Riva per il contributo offerto ai lavori del consiglio e dei suoi comitati, per la competenza, la professionalità e l'attenzione continua con cui ha svolto l'attività in questi anni. Il CdA si riunirà nei tempi opportuni per le determinazioni relative all'integrazione della propria composizione.



Riva era Chief Sustainability & Transformation Officer di Mundys dal 2020, oltre che membro del consiglio di amministrazione di Aeroporti di Roma. Aveva iniziato la sua carriera in società di consulenza internazionali, proseguendo poi in Prysmian .

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