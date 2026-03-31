New York: mette il turbo Microchip Technology
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il grosso chip maker americano, che tratta in rialzo del 6,48%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microchip Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,96 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 65,16. Il peggioramento di Microchip Technology è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```