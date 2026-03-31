New York: Monolithic Power Systems sale verso 1.072,4 USD

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,02%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Monolithic Power Systems rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.018,5 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.072,4. Il peggioramento di Monolithic Power Systems è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 986,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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