Milano 31-mar
0 0,00%
Nasdaq 31-mar
23.740 +3,43%
Dow Jones 31-mar
46.342 +2,49%
Londra 31-mar
10.176 +0,48%
Francoforte 31-mar
22.680 +0,52%

New York: Monolithic Power Systems sale verso 1.072,4 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Monolithic Power Systems sale verso 1.072,4 USD
Prepotente rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 5,02% sui valori precedenti.
Condividi
```