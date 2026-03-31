New York: seduta molto difficile per Biogen
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia biotecnologica americana, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,14%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Biogen subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro di medio periodo di Biogen ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 183,7 USD. Primo supporto individuato a 173,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 193,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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