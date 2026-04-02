New York: andamento negativo per Biogen

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia biotecnologica americana , che tratta con una perdita del 3,79%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Biogen , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Biogen mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 175,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 180. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 173,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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