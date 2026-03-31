Parigi: positiva la giornata per Capgemini
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT, in guadagno del 3,60% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 99,5 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 102,4. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 105,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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