Milano 14:41
42.908 -0,65%
Nasdaq 14:41
23.947 -1,00%
Dow Jones 14:41
45.799 -0,89%
Londra 14:41
9.870 -0,24%
Francoforte 14:41
22.399 -1,12%

Parigi: positiva la giornata per l'OREAL

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per l'OREAL
Scambia in profit il colosso dei cosmetici, che lievita del 2,03%.
Condividi
```