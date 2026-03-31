PLATINUM del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Piccolo spunto rialzista per il metallo bianco-argenteo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,66%.
Il quadro di medio periodo del platino ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.948,5. Primo supporto individuato a 1.853. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 2.044.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)