CoinShares debutta oggi al Nasdaq

(Teleborsa) - CoinShare PLC, la più grande società europea nella gestione di asset digitali con una quota del 34% e fra i principali gestori globali con oltre 6 miliardi in gestione, debutta al Nasdaq oggi 1 aprile 2026.



La quotazione sul mercato americano, effettiva da oggi, è stata realizzata attraverso una business combination del valore di 1,2 miliardi di dollari pre-money tra CoinShares International Limited, la SPAC Vine Hill Capital Investment Corp. e la nuova holding CoinShares. A seguito dell’operazione – che ha visto anche un impegno da parte di investitori istituzionali per 50 milioni di dollari - CoinShares International Limited è confluita direttamente in CoinShares PLC, che diventa ora la società capogruppo quotata al Nasdaq.



La quotazione sul mercato statunitense - si sottolinea - offre un maggiore accesso al più grande mercato die capitali al mondo, un'ampia copertura da parte degli analisti e visibilità, una piattaforma per accelerare l’espansione e la crescita e la vicinanza agli sviluppi normativi e agli standard di mercato che stanno plasmando il futuro della gestione istituzionale degli asset digitali.



"Oggi inizia un nuovo capitolo per CoinShares. Dopo oltre un decennio di sviluppo di infrastrutture istituzionali per asset digitali in Europa, portiamo ora questa esperienza nel più grande mercato dei capitali al mondo", afferma Jean-Marie Mognetti, co-fondatore, presidente e CEO di CoinShares,aggiungendo "questa quotazione rappresenta molto più di un cambio di sede: riflette l’evoluzione strategica di CoinShares in gestore diversificato specializzato in asset digitali e consolida il suo ruolo di ponte tra il mondo tradizionale dell’asset management e l’innovazione degli asset digitali".



Per Nicholas Petruska, CEO di Vine Hill Capital, "la combinazione tra il track record decennale di CoinShares negli asset digitali e la quotazione negli Stati Uniti crea una proposta di investimento convincente in un momento di crescente interesse verso gli asset digitali e la loro adozione da parte istituzionale".





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