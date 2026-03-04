Milano 17:30
45.338 +1,96%
Nasdaq 17:34
25.087 +1,48%
Dow Jones 17:34
48.816 +0,65%
Londra 17:29
10.552 +0,65%
Francoforte 17:30
24.216 +1,79%

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,53%

L'indice dei titoli tecnologici USA inizia le contrattazioni a 24.850,94 punti

In breve, Finanza
Seduta vivace oggi per il Nasdaq-100, protagonista di un allungo dello 0,53%, a quota 24.850,94 in apertura.
