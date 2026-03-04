Milano
17:30
45.338
+1,96%
Nasdaq
17:34
25.087
+1,48%
Dow Jones
17:34
48.816
+0,65%
Londra
17:29
10.552
+0,65%
Francoforte
17:30
24.216
+1,79%
Mercoledì 4 Marzo 2026, ore 17.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,53%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,53%
L'indice dei titoli tecnologici USA inizia le contrattazioni a 24.850,94 punti
In breve
,
Finanza
04 marzo 2026 - 15.33
Seduta vivace oggi per il Nasdaq-100, protagonista di un allungo dello 0,53%, a quota 24.850,94 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,83%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,43%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,28%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,64%
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(106)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+1,20%
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in aumento dello 0,89% alle 19:30
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,24%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,77%
Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,71% alle 19:30
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,29%
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,39%
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto