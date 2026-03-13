Milano
15:08
44.594
+0,31%
Nasdaq
15:08
24.671
+0,56%
Dow Jones
15:09
46.877
+0,43%
Londra
15:09
10.329
+0,23%
Francoforte
15:08
23.620
+0,13%
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 15.25
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,52%
L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 24.660,19 punti
In breve
,
Finanza
13 marzo 2026 - 14.33
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,52%, a quota 24.660,19 in apertura.
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(119)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-1,73%
