Ecosuntek, AD Minelli sale al 55,387%. Flottante si rafforza al 34,61%

(Teleborsa) - Ecosuntek - azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation, quotata su Euronext Growth Milan - ha fatto sapere che gli azionisti Fin.Doc. e Ecosuntek Energy hanno notificato un cambiamento sostanziale nelle rispettive quote di partecipazione nel capitale sociale della società.



Si fa presente che Ecosuntek Energy è partecipata da Matteo Minelli, Amministratore Delegato e azionista di riferimento di Ecosuntek, nella misura del 20,24%, da Mineco, nella misura del 69,77% e per il 9,99% da TPS Engineering.



In particolare:(i) il socio Fin.Doc. ha comunicato l’azzeramento della propria partecipazione avendo ceduto 3.875.760 azioni, pari al 22,621% del capitale sociale dell’Emittente; (ii) Ecosuntek Energy ha comunicato di avere rilevato da Fin.Doc. 1.028.440 azioni ordinarie, pari al 6,002% del capitale sociale dell’Emittente; (iii) Fin.Doc. ha ceduto la propria partecipazione, pari al 50% del capitale di UMA, controllata pariteticamente da Fin.Doc. e Mineco, titolare di complessive 2.208.830 azioni ordinarie Ecosuntek, corrispondente ad una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente pari al 12,892%; (iv) Ecosuntek Energy ha rilevato da Fin.Doc. il 50% delle quote rappresentative del capitale sociale di UMA e, pertanto, ora detiene la totalità delle azioni rappresentative il capitale sociale di UMA, titolare di complessive 2.208.830 azioni ordinarie Ecosuntek, corrispondente ad una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente pari al 12,892%.



Pertanto, in conseguenza dei suddetti acquisti, Matteo Minelli, AD e azionista di riferimento di Ecosuntek, risulta titolare, direttamente e indirettamente, di 9.489.850 azioni ordinarie, rappresentative del 55,387% del capitale sociale dell’Emittente.



“L’operazione rappresenta per la Società un passo significativo in quanto il flottante passa dal 17,99% al 34,61%, contribuendo a rendere la struttura societaria ancora più solida, dinamica e aperta al mercato", ha dichiarato l'AD Minelli.



"L’operazione ha consentito inoltre di incrementare le partecipazioni da me detenute, rafforzando ulteriormente il mio impegno diretto nel progetto imprenditoriale del Gruppo Ecosuntek. Le tante iniziative che stiamo portando avanti, insieme alle molteplici opportunità che offrirà il mercato delle rinnovabili nei prossimi anni, ci permettono di guardare al futuro con grande fiducia, puntando a

obiettivi sempre più ambiziosi con la volontà di creare valore sia nel breve che nel lungo periodo”, ha concluso Minelli.







(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)

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