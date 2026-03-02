iVision Tech, famiglia Fulchir vuole incrementare flottante per sfruttare "effetto Macron"

(Teleborsa) - iVision Tech
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha precisato che la cessione di 180 mila azioni
da parte di Effe Group è stata effettuata sul mercato con l'obiettivo di incrementare la quota di flottante
. Effe Group, azionista di maggioranza, è riconducibile, per il tramite di Arcadia Investments, a Federico Fulchir ed Eva Fulchir.
L'operazione si inserisce in una più ampia strategia volta a favorire un maggiore flottante sul mercato, con la finalità di sostenere la liquidità del titolo e incrementarne il volume degli scambi, anche alla luce del positivo andamento delle vendite registrato dalla controllata francese
(dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha indossato gli occhiali della collezione Doublé Or Laminé di Henry Jullien al World Economic Forum di Davos), che ha contribuito a rafforzare l'interesse del mercato verso il Gruppo.
La società "ritiene che l'aumento del flottante possa contribuire a migliorare l'attrattività del titolo nei confronti degli investitori istituzionali
e del mercato in generale, favorendo una più efficiente formazione del prezzo", si legge in una nota.