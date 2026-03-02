Milano 17:10
46.258 -2,02%
Nasdaq 17:10
24.937 -0,09%
Dow Jones 17:10
48.900 -0,16%
Londra 17:10
10.783 -1,17%
Francoforte 17:08
24.694 -2,33%

Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 27/02/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 27/02/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 7,29 miliardi di euro, con un incremento del 75,46%, rispetto ai precedenti 4,15 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,64 miliardi.

A fronte dei 727 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 297 azioni. In lettera invece 387 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 43 stocks.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
Condividi
```