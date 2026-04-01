Fideuram – ISPB, al primo posto per raccolta netta a febbraio e da inizio anno

(Teleborsa) - Alla luce dell'ultimo rapporto di Assoreti
, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking
si conferma al primo posto per raccolta netta sia da inizio anno sia nel mese di febbraio, con risultati particolarmente rilevanti.
Da inizio 2026
, infatti, la raccolta netta totale
del Gruppo Fideuram si attesta a 2,33 miliardi di euro, il risparmio gestito
a 999,5 milioni e la consulenza evoluta
a 674,6 milioni.
Nel mese di febbraio
, il Gruppo ha raggiunto una raccolta netta totale
di 1,83 miliardi di euro, il risparmio gestito
si è attestato a 1,07 miliardi e la consulenza evoluta
a 444,8 milioni.