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Fideuram – ISPB, al primo posto per raccolta netta a febbraio e da inizio anno

Banche, Finanza
Fideuram – ISPB, al primo posto per raccolta netta a febbraio e da inizio anno
(Teleborsa) - Alla luce dell'ultimo rapporto di Assoreti, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking si conferma al primo posto per raccolta netta sia da inizio anno sia nel mese di febbraio, con risultati particolarmente rilevanti.

Da inizio 2026, infatti, la raccolta netta totale del Gruppo Fideuram si attesta a 2,33 miliardi di euro, il risparmio gestito a 999,5 milioni e la consulenza evoluta a 674,6 milioni.

Nel mese di febbraio, il Gruppo ha raggiunto una raccolta netta totale di 1,83 miliardi di euro, il risparmio gestito si è attestato a 1,07 miliardi e la consulenza evoluta a 444,8 milioni.


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