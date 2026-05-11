Azimut supera 150 miliardi di euro di masse totali con raccolta da 1,5 miliardi ad aprile

(Teleborsa) - Azimut , gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha registrato nel mese di aprile 2026 una raccolta netta totale di 1,5 miliardi di euro, di cui il 66% destinato a soluzioni gestite. Questo risultato porta la raccolta netta del primo quadrimestre a 6,1 miliardi di euro, pari al 61% della guidance annuale (10 miliardi di euro), e proietta le masse totali oltre i 150 miliardi di euro per la prima volta nella storia del Gruppo (+6,8% da inizio anno).



"Questi numeri confermano ancora una volta la solidità della nostra piattaforma, la qualità della nostra offerta e l'eccezionale lavoro svolto dalle nostre reti distributive e dai gestori in 20 Paesi - ha commentato Alessandro Zambotti, CEO e CFO del Gruppo - La crescita ha interessato tutte le aree in cui opera il Gruppo. In Italia abbiamo osservato contributi robusti sia nei mercati pubblici che privati. All'estero, abbiamo registrato una forte domanda per le nostre soluzioni di investimento in Turchia e un'altra performance solida dagli Stati Uniti, che hanno ampiamente compensato le pressioni diffuse nel settore in Brasile, legate alla volatilità del mercato obbligazionario corporate locale, mentre le nostre affiliate strategiche in USA e Australia hanno proseguito il loro percorso di sviluppo".



"Il superamento dei 150 miliardi di euro di masse totali rappresenta un'altra pietra miliare per la storia di Azimut e ribadisce la forza del nostro modello indipendente, globale e diversificato - ha aggiunto - Guardiamo avanti con forte slancio e piena fiducia nella nostra capacità di poter raggiungere i nostri obiettivi, continuando a generare valore per clienti e azionisti".

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