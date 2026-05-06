Fideuram ISPB, nell’obbligazionario emergente selezione e gestione attiva guidano il valore

(Teleborsa) - "Nel comparto obbligazionario emergente il cambiamento più rilevante degli ultimi anni è il passaggio da asset class percepita come omogenea a universo molto più ampio, segmentato e selettivo. L’elevata dispersione tra Paesi, strumenti e gestori rende oggi la selezione uno dei principali driver di valore. Per questo non è più sufficiente guardare al solo track record: è fondamentale comprendere come viene generata la performance, valutando la solidità del processo di investimento, la qualità e la stabilità dei team e la capacità di gestire il rischio nelle fasi di maggiore stress dei mercati".



E' quanto afferma Chiara Mauri, Head of Multimanager di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, intervenuta alla conferenza "Stay Active: il valore della flessibilità nel fixed income", nell'ambito della sedicesima edizione del Salone del Risparmio.



"Il debito emergente resta un’opportunità ancora sottorappresentata nei portafogli, pur essendo in grado di offrire rendimento e diversificazione. - sottolInea l'analista - Può assumere un ruolo strutturale all’interno della componente obbligazionaria, a condizione di costruire un’esposizione graduale, ben diversificata e gestita con un approccio attivo e altamente selettivo, capace di adattarsi a un mercato sempre più complesso".

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