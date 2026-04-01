OPA parziale Ferretti, le adesioni salgono allo 0,67%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale promossa da KKCG Maritime (dell'imprenditore ceco Karel Komarek) sulle azioni ordinarie di Ferretti , multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, risulta che oggi 1 aprile 2026 sono state presentate 326.000 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 354.036, pari allo 0,679103% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA parziale è iniziata il 16 marzo e terminerà il 13 aprile 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Ferretti acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 aprile 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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