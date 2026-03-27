Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferretti

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di yacht di lusso , con una variazione percentuale dell'1,85%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ferretti rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferretti rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,875 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,833. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,917.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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