Ferretti sale in Borsa dopo che KKCG Maritime alza il prezzo di OPA parziale

(Teleborsa) - Seduta in rialzo a Piazza Affari, in una giornata in rosso per l'intero mercato, per Ferretti , multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, dopo che è stato incrementato il corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale promossa da KKCG Maritime (società dell'imprenditore ceco Karel Komarek).



KKCG Maritime ha deliberato di incrementare il prezzo d'OPA parziale a 3,90 euro per azione (cum dividend) rispetto al precedente corrispettivo di 3,50 euro per azione (cum dividend). Il nuovo prezzo incorpora: un premio del 35,1% rispetto al prezzo undisturbed dell'11 dicembre (precedente all'avvio degli acquisti dell'azionista cinese Weichai che detiene oggi il 39,5% dopo aver acquistato sul mercato il 2% del capitale da dicembre); un premio del 2,9% rispetto al prezzo di chiusura del 26 marzo. L'offerta della società di investimento ceca è ora per un massimo di 203,3 milioni di euro e valuta Ferretti circa 1,32 miliardi di euro.



L'incremento del corrispettivo è volto a massimizzare il livello di adesione all'offerta. L'obiettivo dell'OPA parziale è incrementare la propria quota dall'attuale 14,5% al 29,9% al fine di sostenere l'elezione dei candidati al rinnovo del prossimo CdA e supportare la crescita organica e inorganica di Ferretti facendo leva sulla propria esperienza consolidata nel settore.



KKCG Maritime ha indicato che non incrementerà ulteriormente il corrispettivo e non si riserva il diritto di farlo. Gli altri termini dell'offerta e il relativo calendario restano invariati. L'offerta di KKCG è per massime 52,1 milioni di azioni, pari al 15,4% del capitale; il periodo di adesione all'OPA parziale è iniziato il 16 marzo e si concluderà il 13 aprile.



Equita continua a ritenere che sul titolo "possa rimanere un certo appeal speculativo fino all'assemblea del 14 maggio". Il broker ricorda che: il termine per la presentazione delle liste per il rinnovo del CdA scade in data 19 aprile; l'assemblea degli azionisti per il rinnovo del Board si terrà il 14 maggio con record date il 5 maggio. Conseguentemente, l'ultima data per comprare azioni con diritti di voto in assemblea è il 30 aprile.



Ferretti si attesta a 3,822 euro, con un aumento dello 0,84%.

Condividi

```