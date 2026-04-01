Sitl Parigi, FS Logistix: presentato in preview il widget 2.0 di fslogistix.com

Visualizzazione immediata delle possibili opzioni di trasporto per accompagnare il cliente verso una scelta informata. La società rafforza il proprio posizionamento sul mercato francese ed europeo tra digitalizzazione, intermodalità e sviluppo business

(Teleborsa) - FS Logistix ha svelato in anteprima a Parigi il nuovo widget 2.0 di fslogistix.com. Nell'ambito della fiera internazionale SITL, la società del Gruppo FS ha presentato una preview della prima importante evoluzione della piattaforma digitale integrata, lanciata a maggio 2025. All'evento per FS Logistix sono intervenuti l'Amministratore Delegato Sabrina De Filippis, il Direttore Strategie e Transformation Antonio Brunacci e Andrea De Bernardi, AD di Mercitalia Intermodal.



Con il nuovo widget 2.0, FS Logistix – evidenzia la società in una nota – amplia ulteriormente la propria piattaforma digitale trasformando l'interazione con il cliente in un'esperienza sempre più concreta, chiara e orientata alla soluzione di trasporto. La nuova release consente infatti di tradurre la richiesta in una proposta dedicata, semplificando l'accesso al network commerciale e offrendo una visualizzazione immediata delle possibili opzioni di viaggio. La presenza di una mappa del percorso con dati pratici – tra cui chilometri, tempi, mezzi impiegati e CO2 risparmiata – rende il widget uno strumento ancora più efficace per accompagnare il cliente verso una scelta informata, integrata e coerente con le sue esigenze.



Queste evoluzioni, disponibili online da maggio 2026, ad appena un anno dal go live di fslogistix.com, si inseriscono nella traiettoria di crescita della piattaforma, nata per offrire a clienti italiani e internazionali un'interfaccia unica di accesso ai servizi logistici end-to-end e per integrare l'intera catena logistica con un approccio client centric. La piattaforma fslogistix.com – prosegue la nota – si conferma come uno dei principali abilitatori della strategia industriale di FS Logistix, fondata su digitalizzazione, intermodalità, sostenibilità e apertura al mercato europeo.



"Abbiamo scelto Parigi, uno dei principali appuntamenti dedicati alla logistica, per presentare in preview il nuovo widget 2.0 di fslogistix.com al mercato internazionale – ha dichiarato De Filippis –. Con questa nuova release ci avviciniamo ancora di più alle esigenze del cliente, trasformando le richieste in proposte chiare e immediate. La partecipazione a SITL ci ha consentito di rafforzare il dialogo con il mercato francese ed europeo e di confermare la nostra ambizione: diventare un freight forwarder europeo con una logistica sempre più integrata, intermodale e connessa lungo l'intera catena del valore".



Si inserisce in questo percorso anche il collegamento attivo tra Milano Segrate e Parigi Valenton, una relazione che rafforza concretamente il presidio di FS Logistix sull'asse Italia-Francia e la connessione del network nazionale con i principali corridoi europei. In prospettiva, la Francia rientra tra le geografie europee individuate da FS Logistix come prioritarie per la crescita e lo sviluppo del business, nel quadro di un'evoluzione che punta ad ampliare l'offerta intermodale e i servizi connessi, rafforzando progressivamente il network e la presenza commerciale sul mercato francese.









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