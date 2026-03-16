Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 20:03
24.685 +1,25%
Dow Jones 20:03
46.988 +0,92%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,12%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 7.921,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,12%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,12%, a quota 7.921,02 in apertura.
Condividi
```