Milano 13:32
44.831 +1,83%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:33
10.375 +1,22%
Francoforte 13:32
23.816 +1,74%

Borsa: Grande giornata per Parigi (+1,89%)

Il CAC40 esordisce a 8.064,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Grande giornata per Parigi (+1,89%)
Protagonista l'indice di Parigi, in forte rialzo dell'1,89%, a quota 8.064,82 in apertura.
Condividi
```