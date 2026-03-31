Milano 9:36
43.900 +0,17%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:36
10.177 +0,49%
22.605 +0,19%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,09%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 7.765,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,09%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,09%, a quota 7.765,16 in apertura.
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