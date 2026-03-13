Milano 9:21
43.936 -1,17%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 9:21
10.224 -0,78%
23.343 -1,05%

Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,96%

Il CAC40 avvia gli scambi a 7.907,82 punti

L'Indice di Parigi si muove in territorio negativo (-0,96%), a quota 7.907,82 in apertura.
