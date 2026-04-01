TIM lancia su Galaxy S26 il trasferimento eSIM con un click

On air in questi giorni una nuova puntata dello spot del Fortino per raccontare il nuovo smartphone

(Teleborsa) - TIM, in occasione dell’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S26, lancia prima in Italia, la nuova funzionalità che consente con un semplice click il trasferimento di eSIM da uno smartphone a un altro, senza passare da QR Code o supporti fisici, offrendo in questo modo ai clienti un’esperienza totalmente digitale e immediata.



La funzionalità innalza inoltre gli standard di customer experience consentendo anche di trasformare la SIM tradizionale in eSIM in pochi passaggi direttamente dalle impostazioni del device. Un passo concreto verso un ecosistema sempre più orientato alla massima semplicità d’uso: il trasferimento della eSIM tra diversi device è infatti molto più rapido e intuitivo, evitando ad esempio la necessità di eliminare il profilo eSIM dal vecchio dispositivo, mentre la conversione ad eSIM richiederà soltanto l’autenticazione del cliente con SPID o Carta d’Identità Elettronica.



L’iniziativa si rivolge ai clienti TIM che acquistano online e nei negozi TIM uno smartphone della linea Samsung Galaxy S26 (S26, S26+ e S26 Ultra) e si affianca alle modalità tradizionali di attivazione e trasferimento dei propri numeri.



Il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S26 con TIM è accompagnato da una nuova puntata dello spot on air in questi giorni con Massimo Lopez e ambientato nel Fortino, tornato come luogo di racconto di un presente sempre più connesso tra tecnologie avanzate e nuovi modelli di relazione. Lo spot si apre con un’ironica gag in cui Lopez battibecca con il comandante dei soldati Champignon per esaudire un ultimo desiderio: utilizzare il nuovo Galaxy S26 per fare una chiamata. Il racconto diventa anche l’occasione per presentare l’offerta TIM Next Evolution, che consente di avere il dispositivo a partire da 14 euro al mese, senza anticipo o interessi.

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