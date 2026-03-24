Akros promuove Poste e TIM dopo il lancio dell’OPAS

(Teleborsa) - Banca Akros
rivede al rialzo il giudizio su Poste Italiane
e TIM
all’indomani dell’annuncio dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio volontaria e totalitaria lanciata da Poste su TIM
.
La raccomandazione è stata alzata su entrambe le società a "Accumulate" da "Neutral", con target price rivisti a 23,80 euro per Poste Italiane (da 22,50) e a 0,69 euro per TIM (da 0,63).
Intanto a Piazza Affari, le azioni TIM stanno guadagnando lo 0,30% mentre Poste avanza dello 0,55%.(Foto: © Davide Fiorenzo De Conti / 123RF)