Poste Italiane, Del Fante: operazione su Tim pietra miliare nella nostra strategia

(Teleborsa) - "La transazione segna una pietra miliare nella strategia di lungo termine di Poste come piattaforma e un passo decisivo nel rafforzamento del nostro ruolo come abilitatore chiave della trasformazione digitale dell'Italia. Lo ha detto l'ad di Poste Italiane
, Matteo Del Fante, nella presentazione agli analisti dell'opas sulla totalità delle azioni Tim
sottolineando che questa è "un'operazione industriale".
Poste si aspetta la chiusura dell'operazione di offerta su Tim
nel "quarto trimestre del 2026", ha aggiunto Del Fante.