Milano 12:46
43.271 +1,00%
Nasdaq 20-mar
23.898 0,00%
Dow Jones 20-mar
45.577 -0,96%
Londra 12:46
9.916 -0,03%
Francoforte 12:46
22.731 +1,57%

Poste Italiane, Del Fante: operazione su Tim pietra miliare nella nostra strategia

Finanza
Poste Italiane, Del Fante: operazione su Tim pietra miliare nella nostra strategia
(Teleborsa) - "La transazione segna una pietra miliare nella strategia di lungo termine di Poste come piattaforma e un passo decisivo nel rafforzamento del nostro ruolo come abilitatore chiave della trasformazione digitale dell'Italia. Lo ha detto l'ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, nella presentazione agli analisti dell'opas sulla totalità delle azioni Tim sottolineando che questa è "un'operazione industriale".

Poste si aspetta la chiusura dell'operazione di offerta su Tim nel "quarto trimestre del 2026", ha aggiunto Del Fante.
Condividi
```