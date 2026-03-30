Mobilità docenti, Anief: per ricorso trasferimenti su posto comune inviare modello entro termine fissato da Mim

Il 2 aprile scade il termine per la presentazione delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo o di cattedra per il personale docente. Chiara Cozzetto, Segretario Generale Anief, interviene sulla questione delle mobilità e delle tutele per il personale di ruolo: "Il nostro sindacato ricorda che la scadenza del 2 aprile è prevista anche per quanti volessero aderire al ricorso per ottenere la considerazione degli anni di preruolo svolto sul sostegno da specializzato, per superare il vincolo di 5 anni sul tipo di sostegno. È quindi indispensabile aderire adesso al nostro ricorso e scaricare il modello da allegare alla domanda. Laddove dovesse essere necessario compilare la domanda online, anche nel caso in cui si volesse ottenere il semplice trasferimento da sostegno a sostegno, oppure se l'unico movimento richiesto è il trasferimento da sostegno a posto comune, occorre utilizzare il modello cartaceo da inviare tramite PEC o raccomandata, sempre entro il termine del 2 aprile. Sul nostro sito è disponibile l'adesione al ricorso con tutti i modelli utili per l'effettiva proposizione dell'azione legale".Anief specifica che l'iniziativa è rivolta a chi intende far valere il servizio pre-ruolo prestato con specializzazione per il computo del quinquennio di permanenza sul sostegno. I candidati devono seguire le procedure telematiche o cartacee indicate a seconda della tipologia di movimento richiesto, rispettando la scadenza fissata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. La prossima settimana è prevista la chiusura della trattativa economica per il rinnovo dei contratti dei docenti. L'accordo mira a definire gli incrementi salariali e gli arretrati spettanti al personale scolastico.