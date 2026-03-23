TIM, ASATI: aumentare premio "in modo sostanziale" e componente cash su titoli Poste

(Teleborsa) - ASATI, Associazione degli Azionisti Telecom Italia , ritiene "positiva l'idea di integrare Telecom Italia in un grande polo nazionale delle infrastrutture digitali e di servizi, che potrebbe valorizzare nel medio periodo il ruolo strategico di TIM quale asset di sistema del Paese". Lo si legge in una nota, dopo l'annuncio dell'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS) volontaria e totalitaria promossa da Poste Italiane su TIM.



Tuttavia, l'Associazione ritiene "indispensabile che un'operazione di tale portata sia accompagnata da condizioni chiare, trasparenti e correttamente remunerative per gli azionisti di minoranza".



Nel merito, ASATI ritiene che il premio attualmente proposto, pari al 9,01% sul prezzo ufficiale di TIM del 20 marzo 2026, non rifletta pienamente il valore strategico di Telecom Italia nel nuovo gruppo Poste-TIM, né le potenziali sinergie e gli obiettivi industriali che sono stati rappresentati come parte integrante del progetto. In particolare, la componente azionaria dell'offerta (0,0218 azioni Poste Italiane per azione TIM) "rischia di rendere il trattamento meno trasparente per i piccoli azionisti, che ricevono titoli di una società quotata e molto più grande in cambio di azioni TIM a bassa quotazione, con una quota di cassa limitata", viene sottolineato.



ASATI chiede pertanto che: il premio per azione TIM sia aumentato in modo sostanziale, in coerenza con il valore di riferimento di mercato e con il ruolo strategico che telecomunicazioni e infrastrutture digitali rivestono per il Paese; il corrispettivo per la componente in denaro sia notevolmente aumentato, rispetto alla componente in titoli di Poste Italiane, al fine di garantire adeguata tutela per i piccoli azionisti.

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