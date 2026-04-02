Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Aggressivo ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,68%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 104,41. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 93,88. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 88,91, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)